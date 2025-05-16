Пенсія в Запоріжжі, стало відомо, що деякі пенсіонери можуть втратити виплати за три місяці.

У травні 2025 року мешканці Запоріжжя, які досягли пенсійного віку, повинні бути особливо уважними до термінів подачі заяви на призначення пенсії, щоб не втратити виплати, передає Politeka.

Згідно з чинним законодавством України, пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення необхідного віку, за умови, що заява подана не пізніше трьох місяців з цього дня .

Хто може втратити частину виплат?

Якщо вона на призначення пенсії подається пізніше тримісячного терміну, виплати починаються лише з дати подання заяви. Це означає, що пенсіонер може втратити виплати за попередні місяці.

Наприклад, якщо вік настав 1 березня, її слід подати до 1 червня.

У разі подачі після цієї дати пенсія нараховуватиметься лише з дати заяви, і виплати за березень, квітень та травень будуть втрачені.

Як уникнути втрати виплат у Запоріжжі?

Зверніться до ПФУ протягом трьох місяців після досягнення віку.

До заяви слід додати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують трудовий стаж, та інші необхідні документи.

ЇЇ можна подати особисто у сервісних центрах ПФУ або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний додаток "Дія" .

Важливо контролювати терміни, щоб не втратити законних виплат. У разі виникнення питань рекомендується звернутися на гарячу лінію контакт-центру ПФУ за номером 0 800 300 545.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Запоріжжі: людей поважного віку терміново кличуть працювати, готові платити від 20 тисяч в місяць

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі: містян попередили про нововведення