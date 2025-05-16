Пенсия в Запорожье стала известно, что некоторые пенсионеры могут потерять выплаты за три месяца.

В мае 2025 года жители Запорожья, достигшие пенсионного возраста, должны быть особенно внимательны к срокам подачи заявления на назначение пенсии , чтобы не потерять выплаты, передает Politeka.

Согласно действующему законодательству Украины, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения необходимого возраста, при условии, что заявление подано не позднее трех месяцев с этого дня.

Кто может потерять часть выплат?

Если она на назначение пенсии подается не позднее трехмесячного срока, выплаты начинаются только с даты подачи заявления. Это значит, что пенсионер может лишиться выплат за предыдущие месяцы.

Например, если возраст наступил 1 марта, его следует подать до 1 июня.

При подаче после этой даты пенсия будет начисляться только с даты заявления, и выплаты за март, апрель и май будут потеряны.

Как избежать потери выплат в Запорожье?

Обратитесь в ПФУ в течение трех месяцев после достижения возраста.

К заявлению следует добавить паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие трудовой стаж и другие необходимые документы.

Ее можно подать лично в сервисных центрах ПФУ или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Дія".

Важно контролировать сроки, чтобы не потерять законные выплаты. В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться на горячую линию контакт-центра ПФУ по номеру 0 800 300 545.

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