В мае 2025 года жители Запорожья, достигшие пенсионного возраста, должны быть особенно внимательны к срокам подачи заявления на назначение пенсии , чтобы не потерять выплаты, передает Politeka.
Согласно действующему законодательству Украины, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения необходимого возраста, при условии, что заявление подано не позднее трех месяцев с этого дня.
Кто может потерять часть выплат?
Если она на назначение пенсии подается не позднее трехмесячного срока, выплаты начинаются только с даты подачи заявления. Это значит, что пенсионер может лишиться выплат за предыдущие месяцы.
Например, если возраст наступил 1 марта, его следует подать до 1 июня.
При подаче после этой даты пенсия будет начисляться только с даты заявления, и выплаты за март, апрель и май будут потеряны.
Как избежать потери выплат в Запорожье?
Обратитесь в ПФУ в течение трех месяцев после достижения возраста.
К заявлению следует добавить паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие трудовой стаж и другие необходимые документы.
Ее можно подать лично в сервисных центрах ПФУ или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Дія".
Важно контролировать сроки, чтобы не потерять законные выплаты. В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться на горячую линию контакт-центра ПФУ по номеру 0 800 300 545.
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