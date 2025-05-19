Українцям розповіли, як оформити одноразову матеріальну допомогу у Дніпрі, названі умови нарахування.

У травні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) та українці, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, можуть отримати матеріальну допомогу у Дніпрі, передає Politeka.

Виплати у Дніпрі надаються як державою, так і низкою міжнародних гуманітарних організацій, зокрема благодійним фондом "Право на захист" у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Подати заявку на матеріальну допомогу у Дніпрі можуть:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися в межах України протягом останніх шести місяців.

Громадяни, які повернулися до свого постійного місця проживання, в тому числі з-за кордону, після вимушеного переміщення через війну.

Заявники не повинні були отримувати грошову допомогу від УВКБ ООН або інших гуманітарних організацій протягом останніх трьох місяців.

Сума становить 3 600 грн на одну особу на місяць, виплата здійснюється одразу за три місяці. Таким чином, загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Щоб мати право на отримання , родина повинна відповідати наступним критеріям:

Дохід на одного члена родини менше 5 400 грн.

Належність до однієї з категорій вразливості:

Родини з одним з батьків і дитиною/дітьми до 18 років або з людьми похилого віку (від 55 років).

Родини, які очолює одна чи кілька самотніх осіб похилого віку.

Родини з людьми з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Подати заявку на багатоцільову виплату можна в таких містах: Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Суми, Харків та Чернігів.

Для подачі заявки необхідно звернутися до відповідного пункту збору даних у вашому місті. У Дніпрі такі пункти працюють за адресою: вулиця Половицька, 9. Графік роботи: будні дні з 10:00 до 15:00.

При подачі заявки необхідно мати при собі:

Документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ).

Податковий номер (РНОКПП).

Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати (картки єПідтримка не підходять).

Якщо ви вже отримували грошову підтримку від УВКБ ООН або інших гуманітарних організацій, ваша заявка може бути відхилена.

Для отримання додаткової інформації або консультації щодо подання заяви, ви можете звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН за безкоштовним номером: 0 800 307 711. Консультанти працюють у будні дні з 9:00 до 18:00.

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