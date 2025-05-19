Украинцам рассказали, как оформить одноразовую материальную помощь в Днепре, названы условия начисления.

В мае 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и украинцы, пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ, могут получить материальную помощь в Днепре, передает Politeka.

Выплаты в Днепре предоставляются как государством, так и рядом международных гуманитарных организаций, в частности, благотворительным фондом "Право на защиту" в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Подать заявку на материальную помощь в Днепре могут:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), переместившиеся в пределах Украины в течение последних шести месяцев.

Граждане, вернувшиеся в свое постоянное местожительство, в том числе из-за границы, после вынужденного перемещения через войну.

Заявители не должны получать денежную помощь от УВКБ ООН или других гуманитарных организаций в течение последних трех месяцев.

Сумма составляет 3 600 грн на одного человека в месяц, выплата осуществляется сразу за три месяца. Таким образом, общая сумма каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Чтобы иметь право на получение , семья должна отвечать следующим критериям:

Доход на одного члена семьи менее 5400 грн.

Принадлежность к одной из категорий уязвимости:

Семьи с одним из родителей и ребенком/детями до 18 лет или с пожилыми людьми (от 55 лет).

Семьи, которые возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей.

Семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Подать заявку на многоцелевую выплату можно в городах: Одесса, Днепр, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Сумы, Харьков и Чернигов.

Для подачи заявки необходимо обратиться в соответствующий пункт сбора данных в вашем городе. В Днепре такие пункты работают по адресу: улица Половицкая, 9. График работы: будни с 10:00 до 15:00.

При подаче заявки необходимо иметь при себе:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или другой документ).

Налоговый номер (РНОКПП).

Свидетельства о рождении детей (при наличии).

Номер банковской карты для выплаты (карты єПідтримка не подходят).

Если Вы уже получили денежную поддержку от УВКБ ООН или других гуманитарных организаций, Ваша заявка может быть отклонена.

Для получения дополнительной информации или консультации по подаче заявления, вы можете обратиться на горячую линию УВКБ ООН по бесплатному номеру: 0 800 307 711. Консультанты работают в будние дни с 9:00 до 18:00.

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