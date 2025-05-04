В рамках програми, за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe, українці можуть отримати грошову допомогу у Дніпрі та пройти спеціалізоване навчання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають представники благодійного фонду "Пліч-о-пліч".

Програма передбачає безкоштовне навчання, яке триватиме три місяці, з гнучким графіком та практичними заняттями на реальних об’єктах. Учасниці курсу отримають доступ до сучасного обладнання та якісних матеріалів для навчання. Окрім того, організатори забезпечують транспортну стипендію та надають місце в гуртожитку за потребою.

Однією з основних переваг програми є підтримка в працевлаштуванні після завершення курсу, а також грантова допомога для розвитку власної справи. Ця ініціатива націлена на перенавчання жінок-переселенок та надання їм можливості побудувати кар’єру у будівельній галузі.

Зареєструватися на курс можна за телефонами: 0503360570 або 0663890205. Учасниці можуть скористатися шансом на отримання грошової допомоги у Дніпрі для розвитку власної справи в будівництві, перетворюючи виклики на можливості.

Проект реалізується за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe, який активно підтримує ініціативи для внутрішньо переміщених осіб.

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