В рамках программы при финансовой поддержке немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe украинцы могут получить денежную помощь в Днепре и пройти специализированное обучение, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют представители благотворительного фонда "Пліч-о-пліч" .
Программа предусматривает бесплатное обучение, которое продлится три месяца, с гибким графиком и практическими занятиями на реальных объектах. Участницы курса получат доступ к современному оборудованию и качественным материалам для обучения. Кроме того, организаторы обеспечивают транспортную стипендию и предоставляют место в общежитии по необходимости.
Одним из основных преимуществ программы является поддержка в трудоустройстве по завершении курса, а также грантовая помощь для развития собственного дела. Эта инициатива нацелена на переобучение женщин-переселенок и предоставление им возможности построить карьеру в строительной отрасли.
Зарегистрироваться на курс можно по телефонам: 0503360570 или 0663890205. Участницы могут воспользоваться шансом на получение денежной помощи в Днепре для развития собственного дела в строительстве, превращая вызовы в возможности.
Проект реализуется при финансовой поддержке немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe, активно поддерживающего инициативы для внутренне перемещенных лиц.
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