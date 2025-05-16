Українцям розповіли, як отримати одноразову матеріальну допомогу в Запоріжжі у 2025 році, хто має право та куди звертатися.

Мешканці Запоріжжя, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, можуть скористатися можливістю оформити одноразову матеріальну допомогу від міської влади, передає Politeka.

Відповідну інформацію надали в Запорізькій міській раді.

Право на грошову допомогу мають мешканці пільгових категорій, чиї домівки постраждали внаслідок обстрілів або інших руйнувань, спричинених російською агресією. Сума виплати складає 15 000 грн.

Щоб отримати кошти, необхідно звернутися до Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради.

Для уточнення деталей та запису на прийом рекомендується телефонувати за номерами:

(063) 206-02-25

(050) 200-46-70

Додаткові можливості матеріальної допомоги у Запоріжжі: підтримка від УВКБ ООН та партнерів.

Окрім одноразової виплати, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та мешканці, які постраждали від війни, можуть розраховувати на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Зокрема, Благодійний фонд "Право на захист" спільно з УВКБ ООН реалізує програму багатоцільової підтримки.

Заявки приймаються у Запоріжжі та ще в 9 містах України: Одесі, Дніпрі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Сумах, Харкові та Чернігові.

Хто може подати заявку?

ВПО;

Особи, які повернулись до постійного місця проживання (в т.ч. з-за кордону);

Ті, хто не отримував раніше;

Родини з доходом менше 5 400 грн на одного члена;

Представники вразливих категорій (одинокі батьки, люди похилого віку, особи з інвалідністю чи хронічними хворобами).

Сума — 3 600 грн на людину на три місяці. Таким чином, загальна виплата становить 10 800 грн на кожного члена родини.

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