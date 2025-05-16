Жители Запорожья, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, могут воспользоваться возможностью оформить одноразовую материальную помощь от городских властей, передает Politeka.
Соответствующую информацию предоставили в Запорожском городском совете.
Право на денежную помощь имеют жители льготных категорий, чьи дома пострадали в результате обстрелов или других разрушений, вызванных российской агрессией. Сумма выплаты составляет 15000 грн.
Чтобы получить средства, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Запорожского городского совета.
Для уточнения деталей и записи на прием рекомендуется звонить по номерам:
(063) 206-02-25
(050) 200-46-70
Дополнительные возможности материальной помощи в Запорожье: поддержка УВКБ ООН и партнеров.
Кроме одноразовой выплаты, внутренне перемещенные лица и жители, пострадавшие от войны, могут рассчитывать на финансовую поддержку от международных организаций. В частности, Благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с УВКБ ООН реализует программу многоцелевой поддержки.
Заявки принимаются в Запорожье и еще в 9 городах Украины: Одессе, Днепре, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Сумах, Харькове и Чернигове.
Кто может подать заявку?
ВПО;
Лица, вернувшиеся к постоянному месту жительства (в т.ч. из-за границы);
Те, кто не получал раньше;
Семьи с доходом менее 5400 грн на одного члена;
Представители уязвимых категорий (одинокие родители, пожилые люди, лица с инвалидностью или хроническими болезнями).
Сумма – 3 600 грн на человека на три месяца. Таким образом, общая выплата составляет 10800 грн на каждого члена семьи.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году
Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.