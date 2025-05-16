Украинцам рассказали, как получить одноразовую материальную помощь в Запорожье в 2025 году, кто имеет право и куда обращаться.

Жители Запорожья, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, могут воспользоваться возможностью оформить одноразовую материальную помощь от городских властей, передает Politeka.

Соответствующую информацию предоставили в Запорожском городском совете.

Право на денежную помощь имеют жители льготных категорий, чьи дома пострадали в результате обстрелов или других разрушений, вызванных российской агрессией. Сумма выплаты составляет 15000 грн.

Чтобы получить средства, необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Запорожского городского совета.

Для уточнения деталей и записи на прием рекомендуется звонить по номерам:

(063) 206-02-25

(050) 200-46-70

Дополнительные возможности материальной помощи в Запорожье: поддержка УВКБ ООН и партнеров.

Кроме одноразовой выплаты, внутренне перемещенные лица и жители, пострадавшие от войны, могут рассчитывать на финансовую поддержку от международных организаций. В частности, Благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с УВКБ ООН реализует программу многоцелевой поддержки.

Заявки принимаются в Запорожье и еще в 9 городах Украины: Одессе, Днепре, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Сумах, Харькове и Чернигове.

Кто может подать заявку?

ВПО;

Лица, вернувшиеся к постоянному месту жительства (в т.ч. из-за границы);

Те, кто не получал раньше;

Семьи с доходом менее 5400 грн на одного члена;

Представители уязвимых категорий (одинокие родители, пожилые люди, лица с инвалидностью или хроническими болезнями).

Сумма – 3 600 грн на человека на три месяца. Таким образом, общая выплата составляет 10800 грн на каждого члена семьи.

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