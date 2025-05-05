Як отримати гуманітарну допомогу у Запоріжжі, з'явилась інструкція для ВПО та головні умови.

У Запоріжжі триває видача гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає Politeka.

Міський Центр Допомоги продовжує надавати підтримку як для тих, хто вже звертався раніше, так і для нових заявників. Головна умова — наявність чинної довідки про статус ВПО.

Отримати гуманітарку можна лише особисто — передача права на отримання третім особам заборонена. Повторна видача регламентується за попередньою датою отримання. Необхідно обов’язково дотримуватися черги та з’явитися в Центр у свій день.

Центр працює з понеділка по четвер із 9:00 до 13:00. Реєстрація розпочинається о 9:00 — саме в цей час працівники формують офіційний список присутніх. Усі списки, які складаються сторонніми особами, є недійсними.

Адреса Центру: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 51. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 066 183 20 30.

Крім того, мешканці, які є внутрішньо переміщеними особами або повернулися з-за кордону, можуть претендувати на грошову допомогу від ООН.

Розмір виплат становить 3 600 гривень на одну особу щомісяця протягом трьох місяців — загальна сума досягає 10 800 гривень на кожного члена родини.

Фінансова підтримка надається домогосподарствам із вразливими категоріями: сім’ям з одним із батьків, особам похилого віку, людям з інвалідністю або хронічними хворобами.

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