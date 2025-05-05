Как получить гуманитарную помощь в Запорожье, появилась инструкция ВПЛ и главные условия.

В Запорожье идет выдача гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает Politeka.

Городской Центр Помощи продолжает оказывать поддержку как тем, кто уже обращался ранее, так и новым заявителям. Главное условие – наличие действующей справки о статусе ВПЛ.

Получить гуманитарку можно только лично – передача права на получение третьим лицам запрещена. Повторная выдача регламентируется по предыдущей дате получения.

Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00. Регистрация начинается в 9:00 - именно в это время работники формируют официальный список присутствующих.

Адрес Центра: г. Запорожье, ул. Независимой Украины 51. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 066 183 20 30.

Кроме того, жители, внутренне перемещенные лица или вернувшиеся из-за границы, могут претендовать на денежную помощь от ООН.

Размер выплат составляет 3 600 гривен на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев — общая сумма достигает 10 800 гривен на каждого члена семьи.

Финансовая поддержка предоставляется домохозяйствам с уязвимыми категориями: семьям с одним из родителей, пожилым людям, людям с инвалидностью или хроническими болезнями.

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