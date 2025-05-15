У травні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також громадяни, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, можуть отримати матеріальну допомогу в Києві, передає Politeka.
Підтримка надається як державними структурами, так і міжнародними гуманітарними організаціями — зокрема, благодійним фондом "Право на захист" у партнерстві з УВКБ ООН.
Оформити заявку на багатоцільову грошову допомогу можна не лише в Києві, а й в інших містах України: Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Сумах, Харкові та Чернігові.
Хто має право на виплати?
Подати заявку можуть:
внутрішньо переміщені особи;
громадяни, які повернулись до свого постійного місця проживання (у тому числі з-за кордону).
Скільки можна отримати?
Сума становить 3 600 грн на одну людину на три місяці. Таким чином, загальна сума на одну особу — 10 800 грн. Виплати нараховуються на кожного члена родини, що відповідає критеріям.
Заявку можуть подати особи, які:
не отримували раніше гуманітарної підтримки від міжнародних організацій;
мають середній дохід менше 5 400 грн на особу в родині;
належать до однієї з вразливих категорій:
Категорії вразливості:
Родини з одним із батьків і дітьми до 18 років, або особами віком від 55 років;
Родини, очолювані самотніми людьми похилого віку;
Родини, в яких є люди з інвалідністю чи хронічними хворобами.
Ці умови поширюються як на ВПО, так і на тих, хто повернувся до України після евакуації.
Допомога не надається тим, хто вже отримував виплати від УВКБ ООН або інших міжнародних структур. Наприклад, якщо родина вже отримувала 2 220 грн на особу на місяць від іншої гуманітарної організації ООН, у наданні нової підтрики можуть відмовити.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала, що Новий графік поїздів з Києва у травні: важливе попередження.
Також Politeka писала, Новий графік поїздів з Києва: в "Укрзалізниці" зробили попередження.
Як Politeka писала, Новий графік поїздів зі Львова: "Укрзалізниця" попередила про зміни.