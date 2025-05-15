Якщо ви шукаєте можливість отримати матеріальну допомогу в Києві, є спеціальна програма, яка може вам допомогти.

У травні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також громадяни, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, можуть отримати матеріальну допомогу в Києві, передає Politeka.

Підтримка надається як державними структурами, так і міжнародними гуманітарними організаціями — зокрема, благодійним фондом "Право на захист" у партнерстві з УВКБ ООН.

Оформити заявку на багатоцільову грошову допомогу можна не лише в Києві, а й в інших містах України: Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Сумах, Харкові та Чернігові.

Хто має право на виплати?

Подати заявку можуть:

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які повернулись до свого постійного місця проживання (у тому числі з-за кордону).

Скільки можна отримати?

Сума становить 3 600 грн на одну людину на три місяці. Таким чином, загальна сума на одну особу — 10 800 грн. Виплати нараховуються на кожного члена родини, що відповідає критеріям.

Заявку можуть подати особи, які:

не отримували раніше гуманітарної підтримки від міжнародних організацій;

мають середній дохід менше 5 400 грн на особу в родині;

належать до однієї з вразливих категорій:

Категорії вразливості:

Родини з одним із батьків і дітьми до 18 років, або особами віком від 55 років;

Родини, очолювані самотніми людьми похилого віку;

Родини, в яких є люди з інвалідністю чи хронічними хворобами.

Ці умови поширюються як на ВПО, так і на тих, хто повернувся до України після евакуації.

Допомога не надається тим, хто вже отримував виплати від УВКБ ООН або інших міжнародних структур. Наприклад, якщо родина вже отримувала 2 220 грн на особу на місяць від іншої гуманітарної організації ООН, у наданні нової підтрики можуть відмовити.

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