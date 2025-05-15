Если вы ищете возможность получить материальную помощь в Киеве, есть специальная программа, которая может помочь вам.

В мае 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также граждане, пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ, могут получить материальную помощь в Киеве, передает Politeka.

Поддержка оказывается как государственными структурами, так и международными гуманитарными организациями - в частности, благотворительным фондом "Право на защиту" в партнерстве с УВКБ ООН.

Оформить заявку на многоцелевую денежную помощь можно не только в Киеве, но и в других городах Украины: Одессе, Днепре, Запорожье, Кривом Рогу, Кропивницком, Николаеве, Сумах, Харькове и Чернигове.

Кто имеет право на выплаты?

Подать заявку могут:

внутренне перемещенные лица;

граждане, которые вернулись в свое постоянное местожительство (в том числе из-за границы).

Сколько можно получить?

Сумма составляет 3600 грн на одного человека на три месяца. Таким образом, общая сумма на одного человека - 10 800 грн. Выплаты начисляются на каждого члена семьи, что соответствует критериям.

Заявку могут подать лица, которые:

не получали ранее гуманитарную поддержку от международных организаций;

имеют средний доход менее 5400 грн на человека в семье;

относятся к одной из уязвимых категорий:

Категории уязвимости:

Семьи с одним из родителей и детьми до 18 лет или лицами в возрасте от 55 лет;

Семьи, возглавляемые одинокими стариками;

Семьи, в которых есть люди с инвалидностью или хроническими болезнями.

Эти условия распространяются как на ВПЛ, так и на тех, кто вернулся в Украину после эвакуации.

Помощь не оказывается тем, кто уже получал выплаты от УВКБ ООН или других международных структур. Например, если семья уже получала 2 220 грн в человека в месяц от другой гуманитарной организации ООН, в предоставлении новой поддержки могут отказать.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала, что Новый график поездов из Киева в мае: важное предупреждение.

Также Politeka писала, Новый график поездов из Киева: в "Укрзализныце" сделали предупреждение.

Как Politeka писала, Новый график поездов из Львова: "Укрзализныця" предупредила об изменениях .