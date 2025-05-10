Людям у столиці, яка живе під звуки постійних повітряних тривог особливо важлива гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві наразі надається через міські та районні територіальні центри соціального обслуговування, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві включає продуктові набори та медикаменти для тих, хто через вік, стан здоров’я чи обставини не здатен самостійно впоратись із базовими потребами.

У столиці особи із числа соціально незахищених категорій та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання та отримати продуктові набори.

На підтримку можуть розраховувати особи з інвалідністю, сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, самотні люди похилого віку, паліативні хворі, а також ті, чий дохід не перевищує суми двох прожиткових мінімумів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається за такими адресами: міський територіальний центр соціального обслуговування на вулиці Котельникова, 32/11, Голосіївський район — Льва Толстого, 25/2, Дарницький — Вербицького, 9-І, Деснянський — Будищанська, 4, Дніпровський — Курнатовського, 7-А.

Оболонський — Озерна, 18-А, Печерський — Бойчука (Кіквідзе), 11-А, Подільський — Братська, 15/9, Святошинський — Жмеринська, 22-А, Солом’янський — бульвар Вацлава Гавела, 83-А, Шевченківський — Сальського, 11-А.

Варто знати, що короткий номер 15-51 не приймає заявки. Звертатися треба безпосередньо до районних центрів за наведеними телефонами.

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