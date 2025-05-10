Людям в столице, живущей под звуки постоянных воздушных тревог, особенно важна гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве оказывается через городские и районные территориальные центры социального обслуживания, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве включает в себя продуктовые наборы и медикаменты для тех, кто через возраст, состояние здоровья или обстоятельства не способен самостоятельно справиться с базовыми потребностями.

В столице лица из социально незащищенных категорий и оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах могут обратиться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства и получить продуктовые наборы.

На поддержку могут рассчитывать лица с инвалидностью, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, одинокие пожилые люди, паллиативные больные, а также те, чей доход не превышает суммы двух прожиточных минимумов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется по следующим адресам: городской территориальный центр социального обслуживания на улице Котельникова, 32/11, Голосеевский район - Льва Толстого, 25/2, Дарницкий - Вербицкого, 9-І, Деснянский - Будищанская, 4, Днепровский - Кур.

Оболонский – Озерная, 18-А, Печерский – Бойчука (Киквидзе), 11-А, Подольский – Братская, 15/9, Святошинский – Жмеринская, 22-А, Соломенский – бульвар Вацлава Гавела, 83-А, Шевченковский – Сальского, 1

Следует знать, что короткий номер 15-51 не принимает заявки. Обращаться нужно непосредственно в районные центры по приведенным телефонам.

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