Грошова допомога для пенсіонерів в Києві надається не тільки людям поважного віку.

Грошова допомога для пенсіонерів в Києві надається від благодійного фонду «Право на захист» та УВКБ ООН, програма діє до кінця року, повідомляє Politeka.net.

Відкрито можливість подати заявку на багатоцільові виплати, що надається Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист».

Грошова допомога для пенсіонерів в Києві надається:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

тим, хто повернувся до свого постійного місця проживання в Україні, у тому числі з-за кордону.

Розмір допомоги — 3 600 грн на особу на місяць протягом трьох місяців (загальна сума — 10 800 грн на одну людину).

Відмітимо, заявку можуть подати ті, хто раніше не отримував грошей від міжнародних організацій, або ж отримував її понад три місяці тому. Сукупний дохід родини має становити менше ніж 5 400 грн на одного члена.

Грошова допомога для пенсіонерів в Києві надається не тільки людям поважного віку. Отримати її можуть також:

один з батьків із дитиною/дітьми до 18 років або з особами віком від 55 років;

самотні особи літнього віку (від 55 років), зокрема ті, хто виховує дитину/дітей;

родини, в яких є особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Для подання заявки у визначених пунктах збору даних необхідно надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

індивідуальний податковий номер (ІПН);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для отримання виплат (картка єПідтримка не підходить);

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, медичні виписки тощо);

особистий номер телефону.

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