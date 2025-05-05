Денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется не только людям преклонного возраста.

Денежное пособие для пенсионеров в Киеве предоставляется от благотворительного фонда «Право на защиту» и УВКБ ООН, программа действует до конца года, сообщает Politeka.net.

Открыта возможность подать заявку на многоцелевые выплаты, предоставляемую Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в партнерстве с благотворительным фондом «Право на защиту».

Денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

тем, кто вернулся в свое постоянное местожительство в Украине, в том числе из-за границы.

Размер пособия – 3 600 грн на человека в месяц в течение трех месяцев (общая сумма – 10 800 грн на одного человека).

Отметим, заявку могут подать те, кто раньше не получал денег от международных организаций, или же получал ее более трех месяцев назад. Совокупный доход семьи должен составлять менее 5 400 грн.

Денежная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется не только людям преклонного возраста. Получить ее могут также:

родитель с ребенком/детями до 18 лет или с лицами в возрасте от 55 лет;

одинокие лица пожилого возраста (от 55 лет), в том числе воспитывающие ребенка/детей;

семьи, у которых есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Для подачи заявки в определенных пунктах сбора данных необходимо предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

индивидуальный налоговый номер (ИНН);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты для получения выплат (карта есть Поддержка не подходит);

документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, медицинские выписки и т.п.);

личный телефонный номер.

Последние новости:

Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: цены снова резко пошли вверх.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.