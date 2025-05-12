Українцям розповіли, як отримати гуманітарну допомогу пенсіонерам в Одесі, адреси та умови.

З початку повномасштабної війни Одеса прийняла тисячі вимушених переселенців, багато хто з них залишився без даху над головою та стабільного доходу, за цих умов особливо важливо знати, де і як можна отримати гуманітарну допомогу пенсіонерам у місті, повідомляє Politeka.

Для підтримки як внутрішньо переміщених осіб, так і місцевих жителів, зокрема пенсіонерам, які опинилися у складній життєвій ситуації, в Одесі працюють спеціальні гуманітарні центри.

Хто може отримати:

внутрішньо переміщені особи (за наявності реєстрації в Єдиній інформаційній базі);

жителі міста, які зіткнулися з труднощами;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

пенсіонери із мінімальним рівнем доходу.

Що потрібно для оформлення пенсіонерам:

Паспорт чи інший документ, що засвідчує особу.

Для ВПО обов'язкова наявність довідки про статус переселенця.

Заява, яку можна заповнити на місці під час звернення до пункту видачі.

Також можна звернутися за консультацією щодо гарячих ліній територіальних центрів соціальної допомоги.

Яка допомога надається:

продуктові набори;

засоби особистої гігієни;

підгузки та дитяче харчування;

одяг, взуття, постільні речі;

іграшки для дітей.

Ці ресурси особливо важливі для переселенців, одиноких батьків, сімей з маленькими дітьми та підлітків із соціально вразливих категорій.

Адреси пунктів видачі в Одесі:

він. Ільфа і Петрова, 25 — 765-07-8

пл.Георгія Гамова, 3 — 796-27-49

це так. Приморська, 42 — (093) 813-31-98

це так. Махачкалинська, 4 — 763-03-18

це так. Ришельєвська, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерський центр «Гостина хата»).

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