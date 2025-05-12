С начала полномасштабной войны Одесса приняла тысячи вынужденных переселенцев, многие из них остались без крыши над головой и стабильного дохода, в этих условиях особенно важно знать, где и как можно получить гуманитарную помощь пенсионерам в городе, сообщает Politeka.
Для поддержки как внутренне перемещённых лиц, так и местных жителей, в частности пенсионерам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в Одессе работают специальные гуманитарные центры.
Кто может получить:
- внутренне перемещённые лица (при наличии регистрации в Единой информационной базе);
- жители города, столкнувшиеся с трудностями;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- пенсионеры с минимальным уровнем дохода.
Что нужно для оформления пенсионерам:
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Для ВПО — обязательно наличие справки о статусе переселенца.
Заявление, которое можно заполнить на месте при обращении в пункт выдачи.
Также можно обратиться за консультацией по горячим линиям территориальных центров социальной помощи.
Какая помощь предоставляется:
продуктовые наборы;
средства личной гигиены;
подгузники и детское питание;
одежда, обувь, постельные принадлежности;
игрушки для детей.
Эти ресурсы особенно важны для переселенцев, одиноких родителей, семей с маленькими детьми и подростков из социально уязвимых категорий.
Адреса пунктов выдачи в Одессе:
ул. Ильфа и Петрова, 25 — 765-07-87
сквер Георгия Гамова, 3 — 796-27-49
ул. Приморская, 42 — (093) 813-31-98
ул. Махачкалинская, 4 — 763-03-18
ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтёрский центр «Гостиная Хата»).
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