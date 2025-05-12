Украинцам рассказали, как получить гуманитарную помощь пенсионерам в Одессе, адреса и условия.

С начала полномасштабной войны Одесса приняла тысячи вынужденных переселенцев, многие из них остались без крыши над головой и стабильного дохода, в этих условиях особенно важно знать, где и как можно получить гуманитарную помощь пенсионерам в городе, сообщает Politeka.

Для поддержки как внутренне перемещённых лиц, так и местных жителей, в частности пенсионерам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в Одессе работают специальные гуманитарные центры.

Кто может получить:

внутренне перемещённые лица (при наличии регистрации в Единой информационной базе);

жители города, столкнувшиеся с трудностями;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

пенсионеры с минимальным уровнем дохода.

Что нужно для оформления пенсионерам:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Для ВПО — обязательно наличие справки о статусе переселенца.

Заявление, которое можно заполнить на месте при обращении в пункт выдачи.

Также можно обратиться за консультацией по горячим линиям территориальных центров социальной помощи.

Какая помощь предоставляется:

продуктовые наборы;

средства личной гигиены;

подгузники и детское питание;

одежда, обувь, постельные принадлежности;

игрушки для детей.

Эти ресурсы особенно важны для переселенцев, одиноких родителей, семей с маленькими детьми и подростков из социально уязвимых категорий.

Адреса пунктов выдачи в Одессе:

ул. Ильфа и Петрова, 25 — 765-07-87

сквер Георгия Гамова, 3 — 796-27-49

ул. Приморская, 42 — (093) 813-31-98

ул. Махачкалинская, 4 — 763-03-18

ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтёрский центр «Гостиная Хата»).

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