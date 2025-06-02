У травні 2025 року українці зможуть отримати допомогу на оренду житла у Дніпрі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.

Фінансова підтримка включає два види підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які повернулися до рідних домівок після вимушеного виїзду через війну.

Одним з варіантів є допомога на оренду житла у Дніпрі, яка надається на шість місяців. Щоб отримати цю допомогу, особи повинні надати підтвердження здатності надалі оплачувати орендоване помешкання, наприклад, через працевлаштування, відкриття бізнесу чи проходження навчання. Участь у програмі можуть взяти ВПО, які перебувають у тимчасовій домівці та ризикують бути виселеними, а також переселенці та біженці, які орендують дім з поганими умовами. Для реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму.

Додатково, жителі Дніпропетровської області можуть скористатися програмою від УВКБ ООН, яка передбачає виплату 3,6 тис. грн на кожного члена родини на три місяці. Вона доступна для ВПО та осіб, які повернулися з-за кордону чи інших регіонів, де житло стало непридатним через бойові дії. Ті, хто раніше отримував благодійну підтримку, зможуть також подати заявку на отримання цієї фінансової підтримки, якщо відповідають критеріям вразливості.

За консультаціями можна звертатися з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: вулиця Половицька, 9.

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