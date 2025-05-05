У Дніпрі частині літніх людей пропонується надбавка до пенсії, що є можливістю збільшити не дуже високі виплати.

Надбавка до пенсії у Дніпрі надається після подання певної довідки до ПФУ, повідомляє Politeka.

Виплата, як повідомляється в Пенсійному фонді України, надається літнім людям, які мають статус Почесного донора.

Відповідно до чинних правил, надбавка до пенсії у Дніпрі складає 10% від прожиткового мінімуму для однієї особи. У 2025 році цей мінімум становить 2920 грн, тому пенсіонери, які мають статус Почесного донора, отримують додатково 292 гривні до основної випоати.

Якщо в подальшому буде підвищено прожитковий мінімум, сума доплати також автоматично збільшиться. Це нововведення дає можливість отримати додаткову фінансову підтримку від держави. Важливо зазначити, що гроші виплачуються щомісяця.

Щоб оформити, пенсіонери повинні звернутися до ПФУ з набором документів. Потрібно подати заяву на призначення крштів, документ, що підтверджує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) і, звісно, підтвердження того, що особа має статус донора.

Останнє можна підтвердити відповідними документами, які засвідчують нагородження нагрудним знаком. Цей статус надається тим громадянам, які здійснили безоплатно 40 донацій крові або здали 60 доз плазми. Така доплата є не тільки фінансовою підтримкою, а й визнанням заслуг людей, які зробили важливий внесок у здоров'я інших.

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