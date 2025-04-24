Він звернувся до ПФУ із заявою, щоб йому було призначено пенсію у Києві, при цьому зазначив, що не працює.

Пенсія в Києві призначалась місцевому жителю, однак він при цьому не повідомив ПФУ про працевлаштування, тому той вимагав повернути переплату у розмірі 14 697 гривень, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Деснянського районного суду.

Літній українець перебуває на обліку в Головному управлінні ПФУ столиці. У вересні 2020 року він звернувся до ПФУ із заявою, щоб йому була призначена виплата, вказавши, що не працює. Йому було призначено виплати відповідно до Закону України.

Однак у ході перевірки через реєстр застрахованих осіб було встановлено, що з червня 2022 року за нього регулярно сплачувалися страхові внески — це свідчить про офіційне працевлаштування. При цьому чоловік не повідомив Пенсійний фонд про зміну свого статусу, що є його прямим обов’язком.

У зв’язку з цим управління направило йому лист із вимогою добровільно повернути надміру виплачені кошти в сумі 14 697 гривень. Оскільки пенсіонер проігнорував це звернення, фонд був змушений звернутися до суду.

Суд задовольнив позов у повному обсязі. У рішенні зазначено, що повернення надміру сплачених пенсійних коштів передбачене в разі, коли це сталося з вини пенсіонера — через надання неправдивих відомостей або замовчування важливої інформації. У цьому випадку чоловік не повідомив, що працевлаштований, що призвело до незаконного отримання виплат, тож ці кошти підлягають стягненню. Тому пенсія в Києві йому назначалась в неналежному стані.

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