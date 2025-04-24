Он обратился в ПФУ с заявлением, чтобы ему была назначена пенсия в Киеве, при этом указал, что не работает.

Пенсия в Киеве назначалась местному жителю, однако он не сообщил ПФУ о трудоустройстве, поэтому он требовал вернуть переплату в размере 14 697 гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Деснянского районного суда.

Пожилой украинец состоит на учете в Главном управлении ПФУ столицы. В сентябре 2020 года он обратился в ПФУ с заявлением, чтобы ему была назначена выплата, указав, что не работает. Ему были назначены выплаты в соответствии с Законом Украины.

Однако в ходе проверки через реестр застрахованных лиц было установлено, что с июня 2022 за него регулярно уплачивались страховые взносы — это свидетельствует об официальном трудоустройстве. При этом мужчина не сообщил Пенсионному фонду об изменении своего статуса, что является его прямой обязанностью.

В связи с этим управление направило ему письмо с требованием добровольно вернуть излишне выплаченные средства в сумме 14 697 гривен. Поскольку пенсионер проигнорировал это обращение, фонд вынужден был обратиться в суд.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. В решении отмечено, что возврат излишне уплаченных пенсионных средств предусмотрен в случае, когда это произошло по вине пенсионера — из-за предоставления ложных сведений или замалчивания важной информации. В этом случае мужчина не сообщил, что трудоустроен, что привело к незаконному получению выплат, поэтому эти средства подлежат взысканию. Поэтому пенсия в Киеве ему назначалась в неположенном состоянии.

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