В Днепре части престарелых предлагается надбавка к пенсии, что является возможностью увеличить не очень высокие выплаты.

Надбавка к пенсии в Днепре предоставляется после предоставления определенной справки в ПФУ, сообщает Politeka.

Выплата, как сообщается в Пенсионном фонде Украины, предоставляется пожилым людям, имеющим статус Почетного донора.

Согласно действующим правилам, надбавка к пенсии в Днепре составляет 10% от прожиточного минимума для одного человека. В 2025 году этот минимум составляет 2920 грн, поэтому пенсионеры, имеющие статус Почетного донора, получают дополнительно 292 гривны к основному выпоату.

Если в дальнейшем будет повышен прожиточный минимум, то сумма доплаты также автоматически увеличится. Это нововведение позволяет получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Важно отметить, что деньги выплачиваются ежемесячно.

Чтобы оформить пенсионеры должны обратиться в ПФУ с набором документов. Нужно подать заявление на назначение кристаллов, документ, подтверждающий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и, конечно, подтверждение того, что лицо имеет статус донора.

Последнее можно подтвердить соответствующими документами, удостоверяющими награждение нагрудным знаком. Этот статус предоставляется тем гражданам, которые осуществили бесплатно 40 донаций крови или сдали 60 доз плазмы. Такая доплата является не только финансовой поддержкой, но и признанием заслуг людей, внесших важный вклад в здоровье других.

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