Украинцы смогут получить помощь в аренде жилья в Днепре от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.

Финансовая поддержка включает два вида поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, вернувшихся в родные дома после вынужденного выезда из-за войны.

Одним из вариантов есть помощь на аренду жилья в Днепре, которая предоставляется на шесть месяцев. Чтобы получить эту помощь, лица должны предоставить подтверждение способности оплачивать арендуемое жилье, например, через трудоустройство, открытие бизнеса или прохождение обучения. Участие в программе могут принять ВПЛ, которые находятся во временном доме и рискуют быть выселенными, а также переселенцы и беженцы, арендующие дом с плохими условиями. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.

Дополнительно жители Днепропетровской области могут воспользоваться программой от УВКБ ООН, которая предусматривает выплату 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи на три месяца. Она доступна для ВПЛ и лиц, вернувшихся из-за границы или других регионов, где дом стал непригодным из-за боевых действий. Те, кто раньше получал благотворительную поддержку, смогут также подать заявку на получение этой финансовой поддержки, если отвечают критериям уязвимости.

За консультациями можно обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: улица Половицкая, 9.

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