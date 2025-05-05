У вівторок, 6 травня 2025 року, на мешканців Дніпра очікується весняна погода без істотних опадів.

Протягом усього 6 травня у Дніпрі переважатиме хмарна погода, також очікуються дощі, повідомляє Politeka.

Вдень можливий короткочасний дощ, який, за прогнозами, припиниться ще до вечора.

Температурний фон обіцяє бути комфортним: вночі очікується до +14°C, а з самого ранку почнеться поступове потепління.

Вже до 10:00 температура повітря досягне близько +17°C, а вдень підніметься до максимальних +22°C, зберігаючись на цьому рівні до самого вечора.

Вітер буде слабким, з поривами до 2,9 м/с, надаючи легкого відчуття прохолоди, особливо вранці.

Метеорологи також опублікували довгостроковий прогноз на травень. У денний час температура в середньому коливатиметься в межах від +14 до +20°C, проте не виключені прохолодніші періоди, особливо ближче до середини місяця.

За даними ресурсу meteoprog, у першій декаді травня в регіоні можливі температурні стрибки до +21…+23°C, а окремі особливо теплі дні — навіть до +24°C. Проте вітер, який часом може досягати до 23 м/с, здатний пом'якшити відчуття тепла.

Незважаючи на загальне потепління, кінець весни залишається нестабільним.

Можливі різкі зміни погоди, тому при плануванні прогулянок та інших активностей краще заздалегідь перевіряти прогнози та бути готовими до несподіванок.

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