Во вторник, 6 мая 2025 года, жителей Днепра ожидает весенняя погода без существенных осадков.

На протяжении всего 6 мая в Днепре будет преобладать облачная погода, также ожидаются дожди, передает Politeka.

Днем возможен кратковременный мелкий дождь, который, по прогнозам, прекратится еще до вечера.

Температурный фон обещает быть комфортным: в ночные часы ожидается до +14°C, а с самого утра начнётся постепенное потепление.

Уже к 10:00 температура воздуха достигнет около +17°C, а в дневные часы поднимется до максимальных +22°C, сохраняясь на этом уровне до самого вечера.

Ветер будет слабым, с порывами до 2,9 м/с, придавая легкое ощущение прохлады, особенно в утренние часы.

Метеорологи также опубликовали долгосрочный прогноз на май. В дневное время температура в среднем будет колебаться в пределах от +14 до +20°C, однако не исключены более прохладные периоды, особенно ближе к середине месяца.

По данным ресурса meteoprog, в первой декаде мая в регионе возможны температурные скачки до +21…+23°C, а в отдельные особенно тёплые дни — даже до +24°C. Тем не менее, ветер, который временами может достигать до 23 м/с, способен смягчить ощущение тепла.

Несмотря на общее потепление, конец весны остается нестабильным. Возможны резкие изменения погоды, поэтому при планировании прогулок и других активностей лучше заранее проверять прогнозы и быть готовыми к неожиданностям.

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