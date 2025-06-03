Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та інших містах України доступна для осіб, які відповідають певним критеріям вразливості.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові та інших містах України доступна для вимушено переміщених осіб і тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема, з-за кордону, повідомляє Politeka.

Підтримку в розмірі 3 600 грн на особу за три місяці можуть отримати родини з низьким доходом, що не мали раніше виплат від міжнародних організацій. Всього на кожного члена родини можна отримати до 10 800 грн. Подати заявку на отримання грошової допомоги можна в містах, таких як Харків, Київ, Запоріжжя, Одеса та інші. Важливо, щоб дохід родини не перевищував 5 400 грн на члена особу, а також щоб домогосподарство відповідало одній з вразливих категорій. До вразливих категорій входять: сім'ї з дітьми до 18 років, самотні пенсіонери чи домогосподарства з особами з інвалідністю.

Документи, необхідні для подачі заявки, включають: документ, що посвідчує особу, податковий номер, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, що підходить для виплат (картки єПідтримка не приймуть), а також документи, що підтверджують належність до категорії вразливості. Прийом заявок здійснюється після співбесіди з партнером УВКБ ООН.

Грошова допомога надається через банківські установи Rapyd або Western Union на рахунок голови домогосподарства. Якщо ви вже отримували допомогу для пенсіонерів у Харкові від інших організацій ООН, виплата від УВКБ ООН може бути відмовлена.

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