Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и других городах Украины доступна для лиц, отвечающих определенным критериям уязвимости.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и других городах Украины доступна вынужденно перемещенным лицам и вернувшимся к своему постоянному месту жительства, в частности, из-за границы, сообщает Politeka.

Поддержку в размере 3 600 грн на человека за три месяца могут получить семьи с низким доходом, не имевшие ранее выплат от международных организаций. Всего на каждого члена семьи можно получить до 10800 грн. Подать заявку на получение денежной помощи можно в таких городах, как Харьков, Киев, Запорожье, Одесса и другие. Важно, чтобы доход семьи не превышал 5400 грн на члена человека, а также чтобы домохозяйство соответствовало одной из уязвимых категорий. Уязвимые категории включают: семьи с детьми до 18 лет, одинокие пенсионеры или домохозяйства с лицами с инвалидностью.

Документы, необходимые для подачи заявки, включают: документ, удостоверяющий личность, налоговый номер, свидетельство о рождении детей, номер банковской карты, подходящей для выплат (карты есть Поддержка не примут), а также документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости. Прием заявок осуществляется после собеседования с партнером УВКБ ООН.

Денежная помощь предоставляется через банковские учреждения Rapyd или Western Union на счет главы домохозяйства. Если вы уже получали помощь для пенсионеров в Харькове от других организаций ООН, выплата УВКБ ООН может быть отказана.

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