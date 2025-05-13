У Дніпрі, як і по всій території України, батьки загиблих військовослужбовців мають право на пенсійні виплати в розмірі 70% від грошового забезпечення загиблого годувальника, інформує Politeka.
Виплати здійснюються відповідно до положень Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», згідно з даними Пенсійного фонду України.
Хто може розраховувати на пенсію по втраті годувальника:
Право на таку пенсію мають не лише батьки, але й дружина або чоловік військового, який загинув під час служби.
Особи, які досягли 50 років і мають не менше 20 років страхового стажу, можуть оформити дострокову пенсію. Після 55 років пенсія надається без урахування тривалості стажу.
Розмір виплат:
70% від грошових виплат загиблого — виплачується кожному з батьків, а також вдові чи вдівцю незалежно від наявності інших утриманців.
Мінімальна сума виплати не може бути меншою за 7800 гривень.
У разі наявності дітей:
Одна дитина — отримує 70% грошового забезпечення.
Дві чи більше дітей — по 50% кожному, але не менше 6100 гривень на дитину.
Навіть якщо загибель військовослужбовця не була пов’язана з виконанням обов’язків, родичі можуть подати заявку на отримання пенсії. У такому випадку кожному непрацездатному члену сім’ї належить 30% від грошового забезпечення загиблого.
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