Пенсія батькам загиблого військовослужбовця в Дніпрі, відомо, хто має право на виплати.

У Дніпрі, як і по всій території України, батьки загиблих військовослужбовців мають право на пенсійні виплати в розмірі 70% від грошового забезпечення загиблого годувальника, інформує Politeka.

Виплати здійснюються відповідно до положень Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», згідно з даними Пенсійного фонду України.

Хто може розраховувати на пенсію по втраті годувальника:

Право на таку пенсію мають не лише батьки, але й дружина або чоловік військового, який загинув під час служби.

Особи, які досягли 50 років і мають не менше 20 років страхового стажу, можуть оформити дострокову пенсію. Після 55 років пенсія надається без урахування тривалості стажу.

Розмір виплат:

70% від грошових виплат загиблого — виплачується кожному з батьків, а також вдові чи вдівцю незалежно від наявності інших утриманців.

Мінімальна сума виплати не може бути меншою за 7800 гривень.

У разі наявності дітей:

Одна дитина — отримує 70% грошового забезпечення.

Дві чи більше дітей — по 50% кожному, але не менше 6100 гривень на дитину.

Навіть якщо загибель військовослужбовця не була пов’язана з виконанням обов’язків, родичі можуть подати заявку на отримання пенсії. У такому випадку кожному непрацездатному члену сім’ї належить 30% від грошового забезпечення загиблого.

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