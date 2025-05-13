Пенсия родителям погибшего военнослужащего в Днепре известно, кто имеет право на выплаты.

В Днепре, как и по всей территории Украины, родители погибших военнослужащих имеют право на пенсионные выплаты в размере 70% от денежного довольствия погибшего кормильца, информирует Politeka.

Выплаты осуществляются в соответствии с положениями Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», согласно данным Пенсионного фонда Украины.

Кто может рассчитывать на пенсию по потере кормильца:

Право на такую ​​пенсию имеют не только родители, но и жена или супруг военного, погибший во время службы.

Лица, достигшие 50 лет и имеющие не менее 20 лет страхового стажа, могут оформить досрочную пенсию. После 55 лет пенсия предоставляется без учета продолжительности стажа.

Размер выплат:

70% от денежных выплат погибшего — выплачивается каждому родителю, а также вдове или вдовцу независимо от наличия других иждивенцев.

Минимальная сумма выплаты не может быть меньше 7800 гривен.

При наличии детей:

Один ребенок получает 70% денежного довольствия.

Два или более детей — по 50% каждому, но не менее 6100 гривен на ребенка.

Даже если гибель военнослужащего не связана с исполнением обязанностей, родственники могут подать заявку на получение пенсии. В таком случае каждому нетрудоспособному члену семьи принадлежит 30% от денежного довольствия погибшего.

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