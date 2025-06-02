Жінка, яка отримувала пенсію у Харкові та допомогу по безробіттю, повинна повернути 1 531 гривню, повідомляє Politeka.

Так було вирішено Жовтневим районним судом Харкова.

Це сталося після того, як під час перевірки виявилось, що вона не повідомила про отримання пенсії у Харкові, звернувшись за статусом безробітної.

Жінка подала заяву в Харківський міський центр зайнятості 3 липня 2022 року, отримавши статус безробітної та допомогу по безробіттю з 11 липня до 7 серпня 2022 року. Проте згодом з'ясувалось, що з 14 квітня 2008 року вона перебувала на обліку в Пенсійному фонді України та отримувала пенсію за віком, що не було зазначено у заяві. Це призвело до безпідставного отримання матеріальної допомоги.

Судом було встановлено, що жінка свідомо не повідомила про пенсійні виплати, що було обов'язковим під час оформлення допомоги по безробіттю. Це порушення призвело до незаконного отримання коштів. За рішенням суду, з особи на користь Харківського обласного центру зайнятості буде стягнуто суму виплат у розмірі 1 531 гривні.

"Враховуючи обставини справи, суд визнав, що жінка діяла недобросовісно, отримавши допомогу по безробіттю при тому, що вже отримувала пенсію у Харкові", — зазначено у рішенні суду.

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