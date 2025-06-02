Женщина, получавшая пенсию в Харькове и пособие по безработице, должна вернуть 1531 гривну, сообщает Politeka.

Так было решено Октябрьским районным судом Харькова .

Это произошло после того, как во время проверки оказалось, что она не сообщила о получении пенсии в Харькове, обратившись за статусом безработной.

Женщина подала заявление в Харьковский городской центр занятости 3 июля 2022, получив статус безработной и пособие по безработице с 11 июля по 7 августа 2022 года. Однако впоследствии выяснилось, что с 14 апреля 2008 года она состояла на учете в Пенсионном фонде Украины и получала пенсию по возрасту, не указанному в заявлении. Это привело к безосновательному получению материальной помощи.

Судом было установлено, что женщина сознательно не сообщила о пенсионных выплатах, что было обязательно при оформлении пособия по безработице. Это нарушение привело к незаконному получению средств. По решению суда, с лица в пользу Харьковского областного центра занятости будет взыскана сумма выплат в размере 1531 гривны.

"Учитывая обстоятельства дела, суд признал, что женщина действовала недобросовестно, получив пособие по безработице при том, что уже получала пенсию в Харькове" , - говорится в решении суда.

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