У Харкові пенсіонерам надається надбавка до пенсії, тож літні люди можуть скористатися такою підтримкою від держави.

Надбавка до пенсії у Харкові не дається всім, тому бажаючим отримати її, варто знати про вимоги, повідомляє Politeka.

Як інформують у Пенсійному фонді, для цього літнім людям потрібно подати певні документи. Надбавка до пенсії у Харкові призначена для людей, які мають статус Почесного донора України, і дозволяє збільшити виплати майже на 300 гривень щомісяця.

Надбавка до пенсії у Харкові становить 10% від прожиткового мінімуму для однієї особи. У 2025 році цей мінімум дорівнює 2920 гривень, тому особи, які мають вказаний статус, отримують додатково 292 грн до свого основного грошового забезпечення.

Зрозуміло, що якщо прожитковий мінімум буде підвищений, сума доплати також збільшиться в майбутньому. Ця фінансова підтримка є частиною державної програми, що стосується людей які внесли свій вклад у здоров’я інших, здаючи кров або плазму.

Доплата не є одноразовою, а виплачується регулярно, кожного місяця. Щоб оформити її, пенсіонерам потрібно подати до Пенсійного фонду кілька документів. Зокрема, необхідно подати заяву на призначення, а також документ, що засвідчує особу, реєстраційний номер платника податків (РНОКПП).

Окрім цього, потрібні документи, що підтверджують ваш статус. Це можуть бути, наприклад, нагороди або нагрудний знак «Почесний донор України» чи «Почесний донор СРСР». Для цього особа повинна здійснити безкоштовну здачу крові не менше ніж 40 разів або здати плазму 60 разів.

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