В Харькове пенсионерам предоставляется надбавка к пенсии, поэтому пожилые люди могут воспользоваться такой поддержкой от государства.

Надбавка к пенсии в Харькове не дается всем, поэтому желающим получить ее стоит знать о требованиях, сообщает Politeka.

Как информируют в Пенсионном фонде, для этого пожилым людям нужно подать документы. Надбавка к пенсии в Харькове предназначена для людей, имеющих статус Почетного донора Украины, и позволяет увеличить выплаты почти на 300 гривен в месяц.

Надбавка к пенсии в Харькове составляет 10% от прожиточного минимума для одного человека. В 2025 году этот минимум равен 2920 гривен, поэтому лица, имеющие указанный статус получают дополнительно 292 грн к своему основному денежному обеспечению.

Понятно, что если прожиточный минимум будет повышен, сумма доплаты также увеличится в будущем. Эта финансовая поддержка является частью государственной программы, касающейся людей, которые внесли свой вклад в здоровье других, сдавая кровь или плазму.

Доплата не одноразовая, а выплачивается регулярно, каждый месяц. Чтобы ее оформить, пенсионерам нужно подать в Пенсионный фонд несколько документов. В частности, необходимо подать заявление на назначение, а также документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП).

Кроме того, нужны документы, подтверждающие ваш статус. Это могут быть, например, награды или нагрудный знак Почетный донор Украины или Почетный донор СССР. Для этого лицо должно осуществить бесплатную сдачу крови не менее 40 раз или сдать плазму 60 раз.

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