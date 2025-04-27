Комунальники оприлюднили графіки, що свідчать про відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Києві.

Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Києві зачепить мешканців кількох районів, повідомляє Politeka.

У мешканців частини Дарницького та Дніпровського районів Києва можуть виникнути певні незручності. Відключення гарячої води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Києві пов'язане з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж.

Саме через ці технічні роботи буде тимчасово припинено водопостачання для будинків, підключених до системи компанії ТОВ "Євро Реконструкція".

Комунальники зазначають, що це плановий етап підготовки до нового опалювального сезону. Під час гідравлічних випробувань фахівці перевіряють трубопроводи на міцність. Вони підвищують тиск у мережах, щоб виявити слабкі місця ще до настання холодів.

У разі виявлення пошкоджень відбуваються локальні ремонти, які дозволяють уникнути серйозніших аварій у зимовий період. Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Києві охопить частину житлових будинків у згаданих районах.

Точний перелік адрес ймовірно оприлюднять пізніше, тож місцевим мешканцям варто стежити за офіційними повідомленнями комунальних служб. Попри незручності, ці роботи є обов’язковими. Саме вони гарантують стабільність роботи систем взимку, коли навантаження на мережі зростає в рази.

Після завершення перевірки постачання відновлять у звичному режимі. У разі необхідності строки можуть бути скориговані залежно від технічного стану обладнання.

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