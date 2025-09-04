Дефіцит продуктів у Харківській області став відчутним через зменшення врожаю соняшнику на південних землях країни, передає Politeka.

У Херсонській області фермери були змушені знищувати значні площі посівів через аномальну спеку літа 2025 року. Брак вологи та неможливість забезпечити зрошення після руйнування Каховської ГЕС призвели до критичної ситуації.

На правобережних територіях дощів не було понад два місяці. Господарі почали переорювати поля, оскільки рослини не дали очікуваних результатів. Пізні посіви можуть принести певний урожай, але навіть вони не гарантують потрібних обсягів. Ранні збори показали надзвичайно низькі показники — лише 0,2–0,3 тонни з гектара. Додатково негатив вплинули весняні заморозки, урагани, сильні зливи та нашестя сарани.

Фахівці зазначають, що для країни загалом ситуація складна, проте не критична. Хоча частина південних і центральних регіонів теж страждає від посухи, інші степові області — Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська, Одеська — мають кращі умови для вирощування соняшнику. Очікуваний загальний урожай прогнозується на рівні 13,5–14 млн тонн, що частково компенсує збитки.

Водночас дефіцит продуктів у Харківській області проявився через скорочення виробництва соняшникової олії. Заводи переорієнтовуються на переробку ріпаку та сої, тоді як минулорічні залишки майже вичерпано. У результаті роздрібні ціни почали підніматися ще влітку. За даними Мінфіну, у червні середня вартість літра олії становила 80,62 грн, а в липні індекс споживчих цін сягнув 100,4.

У мережі АТБ пляшка об’ємом 0,9 л пропонується за 72,27 грн (літр — 80,3 грн). У Сільпо аналогічний продукт коштує 96,99 грн. Схожі показники демонструють й інші торгові заклади, що підтверджує поступове підвищення роздрібної ціни.

Фахівці рекомендують заздалегідь формувати покупки й користуватися акційними пропозиціями, аби знизити витрати в осінній період.

Джерело: Телеграф

