В то же время дефицит продуктов в Харьковской области проявился из-за сокращения производства.

Дефицит продуктов в Харьковской области ощутим из-за уменьшения урожая подсолнечника на южных землях страны, передает Politeka.

В Херсонской области фермеры были вынуждены уничтожать значительные площади посевов из-за аномальной жары лета 2025 года. Нехватка влаги и невозможность орошения после разрушения Каховской ГЭС привели к критической ситуации.

На правобережных территориях дождей не было больше двух месяцев. Хозяева начали перепахивать поля, поскольку растения не дали ожидаемых результатов. Поздние посевы могут принести определенный урожай, но они даже не гарантируют нужных объемов. Раннее собрание показало чрезвычайно низкие показатели — всего 0,2–0,3 тонны с гектара. Дополнительно негатив повлияли на весенние заморозки, ураганы, сильные ливни и нашествие саранчи.

Специалисты отмечают, что для страны в целом ситуация сложная, но не критична. Хотя часть южных и центральных регионов тоже страдает засухой, другие степные области — Кировоградская, Полтавская, Николаевская, Одесская — имеют лучшие условия для выращивания подсолнечника. Ожидаемый общий урожай прогнозируется на уровне 13,5–14 млн. тонн, что частично компенсирует убытки.

В то же время, дефицит продуктов в Харьковской области проявился из-за сокращения производства подсолнечного масла. Заводы переориентируются на переработку и сои, тогда как прошлогодние остатки почти исчерпаны. В результате розничные цены стали подниматься еще летом. По данным Минфина, в июне средняя стоимость литра масла составила 80,62 грн, а в июле индекс потребительских цен составил 100,4.

В сети АТБ бутылка объемом 0,9 л предлагается за 72,27 грн (литр – 80,3 грн). В Сильпо аналогичный продукт стоит 96,99 грн. Сходные показатели демонстрируют и другие торговые заведения, что подтверждает постепенное повышение розничной цены.

Специалисты рекомендуют заранее формировать покупки и пользоваться акционными предложениями с тем, чтобы снизить расходы в осенний период.

Источник: Телеграф

Последние новости Украины:

