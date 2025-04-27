Коммунальщики обнародовали графики, свидетельствующие об отключении воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Киеве.

Отключение воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Киеве коснется жителей нескольких районов, сообщает Politeka.

У жителей части Дарницкого и Днепровского районов Киева могут возникнуть определенные неудобства. Отключение горячей воды в неделю с 28 апреля по 4 мая в Киеве связано с проведением гидравлических испытаний теплосетей.

Именно из-за этих технических работ будет временно прекращено водоснабжение для домов, подключенных к системе компании ООО "Евро Реконструкция".

Коммунальщики отмечают, что это плановый этап подготовки к новому отопительному сезону. В ходе гидравлических испытаний специалисты проверяют трубопроводы на прочность. Они повышают давление в сетях, чтобы обнаружить слабые места еще до холодов.

В случае обнаружения повреждений происходят локальные ремонты, позволяющие избежать более серьезных аварий в зимний период. Отключение воды в неделю с 28 апреля по 4 мая в Киеве охватит часть жилых домов в упомянутых районах.

Точный перечень адресов вероятно обнародуют позже, поэтому местным жителям следует следить за официальными сообщениями коммунальных служб. Несмотря на неудобства, эти работы обязательны. Именно они гарантируют стабильность работы систем зимой, когда нагрузка на сети увеличивается в разы.

После завершения проверки поставки возобновят в обычном режиме. При необходимости сроки могут быть скорректированы в зависимости от технического состояния оборудования.

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