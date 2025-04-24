У пʼятницю, 25 квітня 2025 року, частина мешканців Київської області залишиться без електроенергії, бо діятимуть локальні графіки відключення світла.

Співробітники ДТЕК попереджають про графіки відключення світла, заплановані в Київській області на пʼятницю, 25 квітня 2025 року, пише Politeka.

У Броварському районі 25 квітня графіки відключення світла діятимуть у межах Великодимерської територіальної громади з 9:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

Русанів (по вулицях Довженка, Жовтневій, Набережній, Київській, Оболонській, Партизанській, Прилуцькій, Шевченка);

Рудня (вул. Київська та Козацька).

Крім того, в Баришівській громаді в пʼятницю з 8:30 до 20:00 планові знеструмлення відбудуться в селі Веселинівка на вулицях Богдана Хмельницького, Генерала Буряка, Переселенській, Полтавській, Новій, Прорізній, Щасливій, повідомляє Politeka.

В Обухівському районі графіки відключення світла на 25 квітня ДТЕК планує на території Кагарлицької громади у час із 8:30 до 19:30. Знеструмлення відбудеться в селі Черняхів по вулицях Вишневій, Польовій, Запорізькій, Приозерній та Трипільській.

У Вишгородському районі в пʼятницю без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Федорівка по вул. Миру, Лісній, Новій та в провулку Миру. Обмеження діятимуть орієнтовно з 8:30 до 19:00.

Всі ці роботи спрямовані на підвищення надійності енергопостачання в області та на те, щоб запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

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