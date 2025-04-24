В пятницу, 25 апреля 2025 года, часть жителей Киевской области останется без электроэнергии, поскольку будут действовать локальные графики отключения света.

Сотрудники ДТЭК предупреждают о графиках отключения света, запланированных в Киевской области на пятницу, 25 апреля 2025 года, пишет Politeka.

В Броварском районе 25 апреля графики отключения света будут действовать в пределах Великодимерской территориальной общины с 9:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Русанов (по улицам Довженко, Октябрьской, Набережной, Киевской, Оболонской, Партизанской, Прилуцкой, Шевченко);

Рудня (ул. Киевская и Казацкая).

Кроме того, в Барышевской общине в пятницу с 8:30 до 20:00 плановые обесточения состоятся в селе Веселиновка на улицах Богдана Хмельницкого, Генерала Буряка, Переселенской, Полтавской, Новой, Прорезной, Счастливой, сообщает Politeka.

В Обуховском районе графики отключения света на 25 апреля ДТЭК планирует на территории Кагарлыкской общины с 8:30 до 19:30. Обесточение состоится в селе Черняхов по улицам Вишневой, Полевой, Запорожской, Приозерной и Трипольской.

В Вышгородском районе в пятницу без электроэнергии временно останутся жители села Федоровка по ул. Мира, Лесной, Новой и в переулке Мира. Ограничения будут действовать ориентировочно с 8:30 до 19:00.

Все эти работы направлены на повышение надежности энергоснабжения в области и на то, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

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