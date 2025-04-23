На 24 квітня 2025 року енергетики запланували багато профілактичних робіт у Київській області, через які буде задіяно графіки відключення світла.

ДТЕК запроваджує нові графіки відключення світла на четвер, 24 квітня 2025 року, які торкнуться багатьох населених пунктів, повідомляє Politeka.

У Броварському районі в Київській області графіки відключення світла 24 квітня діятимуть із 9:00 до 13:00 у:

місті Бровари по вулиці Костя Гордієнка;

селі Княжичі по вул. Будівельників, Якова Залозного, Княжій, Преображенській, Садовій, Соборності, В'ячеслава Чорновола, Ювілейній.

У Требухові планові знеструмлення відбудуться з 9 до 15 години по вул. Березова, Броварська, Вільна, Вокзальна, Городня, Дніпровська, Жулянівська, Каштанова, Космонавтів, Лесі Українки, Малинова, Незалежності, Повстанська, Польова, Івана Франка, Максима Швидака, Яблунева, Ярослава Мудрого, пише Politeka.

У селі Рудницьке – з 8:30 до 20:00 по вулицях Будівельників, Максима Капиці, Дружби, Зарічанській, Лісовій, Миру, Польовій, Шевченка.

У Кагарлицькій громаді Київської області графіки відключення світла 24 квітня діятимуть із 8:30 до 19:30 в селі Зікрачі по вулицях Богдана Хмельницького, Будівельна, Незалежності, Садова, провулках Садовий і Ставковий.

У межах Калинівської селищної громади в Фастівському районі в середу без електропостачання з 7:00 до 22:00 залишиться частина мешканців Калинівки, Великої Солтанівки, Кожухівки та Данилівки.

З 8:30 до 19:00 також без електроенергіх залишаться мешканці с. Федорівка (вул. Миру, Лісна, Нова, пров. Миру).

Крім того, у Глeвaхівської територіальної громади знеструмлення в четвер відбудуться з 7:00 до 22:00 частково у Глевасі, Борисові, Залізному, Крушинці, Малій Бугаївці та Деревʼянках.

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