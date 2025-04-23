На 24 апреля 2025 года энергетики запланировали много профилактических работ в Киевской области, из-за которых будут задействованы графики отключения света.

ДТЭК вводит новые графики отключения света на четверг, 24 апреля 2025 года, которые коснутся многих населенных пунктов, сообщает Politeka.

В Броварском районе Киевской области графики отключения света 24 апреля будут действовать с 9:00 до 13:00 в:

городе Бровары по улице Костя Гордиенко;

селе Княжичи по ул. Строителей, Якова Залозного, Княжеской, Преображенской, Садовой, Соборности, Вячеслава Чорновила, Юбилейной.

В Требухове плановые обесточения состоятся с 9 до 15 часов по ул. Березова, Броварская, Свободная, Вокзальная, Огородная, Днепровская, Жуляновская, Каштановая, Космонавтов, Леси Украинки, Малиновой, Независимости, Повстанческая, Полевая, Ивана Франко, Максима Швыдака, Яблунева, Ярослава Мудрого, пишет Politeka.

В селе Рудницкое – с 8:30 до 20:00 по улицам Строителей, Максима Капицы, Дружбы, Заричанской, Лесной, Мира, Полевой, Шевченко.

В Кагарлыцкой общине Киевской области графики отключения света 24 апреля будут действовать с 8:30 до 19:30 в селе Зикрачи по улицам Богдана Хмельницкого, Строительная, Независимости, Садовая, переулкам Садовый и Ставковый.

В пределах Калиновской поселковой общины в Фастовском районе в среду без электроснабжения с 7:00 до 22:00 останется часть жителей Калиновки, Большой Солтановки, Кожуховки и Даниловки.

С 8:30 до 19:00 также без электроэнергии останутся жители с. Федоровка (ул. Мира, Лесная, Новая, пер. Мира).

Кроме того, в Глевеховской территориальной общине обесточения в четверг состоятся с 7:00 до 22:00 частично в Глевахе, Борисове, Железном, Крушинке, Малой Бугаевке и Деревянках.

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