Погода в Одесі на четвер, 24 квітня 2025 року, синоптики склали детальний прогноз.

У четвер, 24 квітня 2025 року, в Одесі очікується по-справжньому весняна погода з комфортною температурою та без опадів, передає Politeka.

Зранку небо над містом буде ясним, без хмар. Вдень повітря прогріється до +22°C, створюючи чудові умови для прогулянок та відпочинку на природі.

Вітер буде слабким, близько 2-3 м/с, зі змінним напрямом, що забезпечить легку прохолоду.

Увечері температура знизиться до +13 ... +15 ° C, залишаючись комфортною для вечірніх прогулянок.

Небо залишиться ясним, без опадів. Атмосферний тиск буде трохи вищим за норму, близько 754–756 мм рт. ст., що може трохи вплинути на самопочуття метеочутливих людей, але серйозних коливань не очікується.

Опади не очікуються, вологість у межах 37-70% протягом доби.

UV-індекс: помірний, близько 6, магнітне поле спокійне. ​

За даними синоптиків, найближчими днями в Одесі утримається суха та тепла погода.

Температура коливатиметься в межах +16 ... +22 ° C, опади малоймовірні. Такі погодні умови є сприятливими для прогулянок, пікніків та інших активностей на природі.

Метеорологи фіксують стійку тенденцію до потепління на всій території країни, з плавним підвищенням температури та стабільними умовами.

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