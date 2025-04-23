Погода в Одессе на четверг, 24 апреля 2025 года, синоптики составили детальный прогноз.

В четверг, 24 апреля 2025 года, в Одессе ожидается по-настоящему весенняя погода с комфортной температурой и без осадков, передает Politeka.

С самого утра небо над городом будет ясным, без облаков. Днем воздух прогреется до +22°C, создавая отличные условия для прогулок и отдыха на природе.

Ветер будет слабым, около 2–3 м/с, с переменным направлением, что обеспечит легкую прохладу.

Вечером температура снизится до +13…+15°C, оставаясь комфортной для вечерних прогулок.

Небо останется ясным, без осадков. Атмосферное давление будет немного выше нормы, около 754–756 мм рт. ст., что может слегка повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, но серьезных колебаний не ожидается.

Осадки не ожидаются, влажность в пределах 37–70% в течение суток.

UV-индекс: умеренный, около 6, магнитное поле спокойное. ​

Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни в Одессе сохранится сухая и теплая погода.

Температура будет колебаться в пределах +16…+22°C, осадки маловероятны. Такие погодные условия благоприятны для прогулок, пикников и других активностей на природе.

Метеорологи фиксируют устойчивую тенденцию к потеплению на всей территории страны, с плавным повышением температуры и стабильными условиями.

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