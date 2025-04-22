Графіки відключення світла 23 квітня у Дніпрі та області, дізнайтеся, де не буде електроенергії.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області на 23 квітня вже заплановане і зачепить дяеких місцевих жителів, передає Politeka.

Місцевих попереджають про планові роботи у місті Дніпро на 23 квітня з 08:00 до 17:00 за адресами:

вулиця Театральна: 1, 2, 6; Шинна: 21; тупик Запорізький: 5.

У місті Жовті води на 23 квітня з 10:00 до 17:00 :

вулиця Героїв УПА: 1-22, 24-27, 27А, 28-32, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79, 83-99 , 103-111 ; вул. Тиха: 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 32-51, 53-58, 60.

Повідомляємо про планові роботи у Кам’янському районі на 23 квітня з 08:00 до 17:00 за адресами:

село Поляна: вулиця Степова: 3-7, 16, 18-20, 25; Українська: 9, 12; Центральна: 6, 51, 53, 56, 59, 63, 66, 71, 74, 76-82 (парні), 83, 85, 86, 88, 89, 91-93, 93А, 95-97, 99, 101, 110.

На 23 квітня з 08:00 до 17:00 за адресами: село Кривбас: Вишнева: 29; Лікарняна: 16, 23;

Красівське, вулиця Підстепна: 14, 14А, 14Б, 15; Центральна: 64А.

Рекомендується заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Енергетики просять мешканців не перевантажувати мережу після відновлення електропостачання та з розумінням ставитися до необхідності проведення таких робіт.

Для уточнення деталей або отримання додаткової інформації жителі можуть звернутися до кол-центру енергетичних компаній.

Контакти для довідок:

Для стаціонарних телефонів: +38 (056) 790 99 00

Для мобільних: +38 (066) 790 99 00 / +38 (067) 790 99 00 / +38 (063) 790 99 00

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