Графики отключения света 23 апреля в Днепре и области узнайте, где не будет электроэнергии.

Графики отключения света в Днепре и области на 23 апреля уже запланированы и коснутся некоторых местных жителей, передает Politeka.

Местных предупреждают о плановых работах в городе Днепр на 23 апреля с 08:00 до 17:00 по адресу:

улица Театральная: 1, 2, 6; Шинная: 21;

В городе Желтые воды на 23 апреля с 10:00 до 17:00

улица Героев УПА: 1-22, 24-27, 27А, 28-32, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79, 83-99, 103-111; ул. Тихая: 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 32-51, 53-58, 60.

Сообщаем о плановых работах в Каменском районе на 23 апреля с 08:00 до 17:00 по адресу:

село Поляна: улица Степная: 3-7, 16, 18-20, 25; Украинский: 9, 12; Центральная: 6, 51, 53, 56, 59, 63, 66, 71, 74, 76-82 (парные), 83, 85, 86, 88, 89, 91-93, 93А, 95-97, 99, 101, 101

На 23 апреля с 08:00 до 17:00 по адресу: село Кривбасс: Вишневая: 29; Больничная: 16, 23;

Красовское, улица Подстепная: 14, 14А, 14Б, 15; Центральная: 64А.

Рекомендуется предварительно подготовиться к временным неудобствам.

Энергетики просят жителей не перегружать сеть после возобновления электроснабжения и с пониманием относиться к необходимости проведения таких работ.

Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.

Контакты для справок:

Для стационарных телефонов: +38 (056) 790 99 00

Для мобильных: +38 (066) 790 99 00 / +38 (067) 790 99 00 / +38 (063) 790 99 00

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