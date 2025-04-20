Місцевим мешканцям показали графіки відключення води в Дніпрі з 21 по 27 квітня, щоб кожен міг підготуватися.

Сталі відомі графіки відключення води в Дніпрі з 21 по 27 квітня, городян вже попередили, повідомляє Politeka.

Як інформує КП «Дніпроводоканал»,розклад стосуватимуться Новокодацького району, а саме села Таромське.

Постачання буде припинено для мешканців приватного сектору, що мають значні заборгованості за послуги, зазначають на підприємстві. Місцевим варто готуватися до цього з вівторка по п'ятницю, саме тоді триватимуть роботи.

Сума загального боргу на цей момент складає понад 61 тисячу гривень. Найбільше винні споживачі, що проживають на вулицях Ямпольська (11 168,56 грн), Одарівська (10 092,34) та Привокзальна (10 644,81).

Крім того, графіки відключення води в Дніпрі з 21 по 27 квітня торкнуться і жителів Нової (7 193,49), Ріжкової (5 142,13), Казкової (4 982,97 грн), Степана Чарнецького (4 761,967), а також провулка Марти Головіної (4 562,94 грн) і вулиці Металургів (2 582,39).

Комунальне підприємство наголошує, що відповідно до Постанови КМУ №1405 від 29.12.2023 р., вони має право припиняти надання послуг після попереднього інформування. Тому абонентам, які винні гроші, рекомендується терміново заплатити або укласти договір реструктуризації, щоб уникнути неприємних наслідків.

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