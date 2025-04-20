Местным жителям показали графики отключения воды в Днепре с 21 по 27 апреля, чтобы каждый мог подготовиться.

Стали известны графики отключения воды в Днепре с 21 по 27 апреля, граждан заранее предупредили, сообщает Politeka.

Как информирует КП «Днепропроводоканал», расписание будет касаться Новокодацкого района, а именно села Таромское.

Снабжение будет прекращено для жителей частного сектора, имеющих значительные задолженности за услуги, отмечают на предприятии. Местным стоит готовиться к этому со вторника по пятницу, тогда будут продолжаться работы.

Сумма общего долга на данный момент составляет более 61 тысячи гривен. Больше всего виноваты потребители, проживающие на улицах Ямпольская (11 168,56 грн), Одаровская (10 092,34) и Привокзальная (10 644,81).

Кроме того, графики отключения воды в Днепре с 21 по 27 апреля коснутся и жителей Новой (7 193,49), Рожковой (5 142,13 грн), Сказочной (4 982,97 грн), Степана Чарнецкого (4 761,96), а также пров. Металлургов (2582,39).

Коммунальное предприятие отмечает, что в соответствии с Постановлением КМУ №1405 от 29.12.2023 г. они имеют право прекращать предоставление услуг после предварительного информирования. Поэтому абонентам, которые должны деньги, рекомендуется срочно заплатить или заключить договор реструктуризации во избежание неприятных последствий.

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