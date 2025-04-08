Жителів Харкова та області попередили про підвищення тарифів на газ, дізнайтеся, до чого слід бути готовим.

Експерти у сфері ЖКГ попереджають про підвищення тарифів на газ у Харкові та інших регіонах України – це лише питання часу, передає Politeka.net.

Прогнозується, що зростання цін очікується не у квітні, а ближче до літа.

Наразі компанія «Нафтогаз України», яка забезпечує газопостачання 98% побутових споживачів країни, зберігає фіксовану ціну на рівні 7,96 грн. за кубометр — у рамках "Фіксованого» плану". Цей тариф діє до 30 квітня 2025 року.

Для клієнтів інших постачальників газу вартість коливається від 7,79 до 9,99 грн. за кубометр — дані значення зберігаються й у квітні.

Однак, незважаючи на стабільні ціни на даний момент, уряд уже заявив, що після закінчення активної фази війни на українців очікує поступове підвищення вартості комунальних послуг.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголосив, що ціна на газ може зрости до 9,5–10 грн за кубометр.

За його словами, підвищення логічніше проводити влітку, коли споживання газу мінімальне, що дозволить знизити навантаження на сімейні бюджети.

Таким чином, мешканцям Харкова варто бути готовими до можливого подорожчання газу вже найближчими місяцями, влада обіцяє, що цей процес буде поступовим.

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