Жителей Харькова и области предупредили о повышении тарифов на газ, узнайте, к чему следует быть готовым.

Эксперты в сфере ЖКХ предупреждают о повышении тарифов на газ в Харькове и других регионах Украины — это лишь вопрос времени, передает Politeka.net.

Прогнозируется, что рост цен ожидается не в апреле, а ближе к лету.

В настоящее время компания «Нафтогаз Украины», обеспечивающая газоснабжение 98% бытовых потребителей страны, сохраняет фиксированную цену на уровне 7,96 грн за кубометр — в рамках "Фиксированного» плана". Этот тариф действует до 30 апреля 2025 года.

Для клиентов других поставщиков газа стоимость колеблется от 7,79 до 9,99 грн за кубометр — данные значения сохраняются и в апреле.

Однако, несмотря на стабильные цены в данный момент, правительство уже заявило, что после окончания активной фазы войны украинцев ожидает постепенное повышение стоимости коммунальных услуг.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что цена на газ может вырасти до 9,5–10 грн за кубометр.

По его словам, повышение логичнее всего проводить летом, когда потребление газа минимально, что позволит снизить нагрузку на семейные бюджеты.

Таким образом, жителям Харькова стоит быть готовыми к возможному подорожанию газа уже в ближайшие месяцы, власти обещают, что этот процесс будет постепенным.

Последние новости Украины:

Politeka писала, популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.